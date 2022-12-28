Мадридский клуб подготовил список вратарей на замену Андрею Лунину, если украинца таки продадут или отпустят в аренду летом 2023-го, сообщает Defensa Central.

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Куртуа остается железным №1, однако Реал хочет и дальше иметь надежного дублера для Тибо. "Сливочные" в целях экономии рассматривают только вратарей, действующие контракты которых завершаются именно в ближайшее лето. В настоящее время таким критериям отвечают 6 качественных киперов – испанцы Давид Де Хеа (МЮ), Давид Сориа (Хетафе), аргентинец Агустин Росси (Бока Хуниорс), швейцарец Ян Зоммер (Боруссия М), турок Алтай Байиндир (Фенербахче) и россиянин Матвей Сафонов (Краснодар).

Напомним, контракт самого Лунина с Реалом истекает летом 2024-го. В нынешнем сезоне украинец отыграл 6 матчей, пропустил 4 гола и дважды сохранял ворота "сухими".

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