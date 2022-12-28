Реал хоче мати готовий план для вирішення можливої воротарської дилеми.

Мадридський клуб підготував список воротарів на заміну Андрію Луніну, якщо українця таки продадуть чи відпустять в оренду влітку 2023-го, інформує Defensa Central.

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Куртуа залишається залізним №1, проте Реал хоче й надалі мати надійного дублера для Тібо. "Вершкові" в цілях економії розглядають лише воротарів, чинні контракти яких завершуються саме найближчого літа. Наразі таким критеріям відповідають 6 якісних кіперів – іспанці Давід Де Хеа (МЮ), Давід Соріа (Хетафе), аргентинець Агустін Россі (Бока Хуніорс), швейцарець Ян Зоммер (Боруссія М), турок Алтай Байиндир (Фенербахче) та росіянин Матвій Сафонов (Краснодар).

Нагадаємо, контракт самого Луніна з Реалом завершується влітку 2024-го. У нинішньому сезоні українець відіграв 6 матчів, пропустив 4 голи і двічі зберігав ворота "сухими".

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