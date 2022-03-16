"Когда закончится война? Мы победим, когда полностью разобьем орков, а бьем их довольно успешно на всех фронтах. Это вопрос времени. Я не сомневаюсь, что Украина победит.

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В начале войны все международные агентства, институты и институции давали Украине максимум три дня на сопротивление. Орки вообще к нам везли комплекты парадной военной формы, чтобы пройти по Крещатику победным парадом. Однако на сегодняшний день украинский народ вместе с ВСУ дают такой отпор оркам, что их Мордор скоро исчезнет. Хотя знаете, не хорошо обижать орков. Дебилы, которые доверились Путину, намного хуже персонажей из фильма "Властелин колец".

Может ли Путин использовать ядерное оружие? Как мы можем отвечать за больного дебила, имеющего ядерную кнопку? Он может сделать все. Он уже и так сделал максимум из того, что мог. В ХХІ веке в европейской стране по европейским городам бьют "Грады", "Калибры", "Тополя" и другое оружие. Какая вам еще нужна ядерная война? Разве это не ядерная война, когда в Мариуполе какой-нибудь дебил дает команду бить по роддому? Для меня это хуже атомной войны.

Запад наконец-то осознал – то, что сейчас происходит с Украиной, может повториться со странами Балтии, Польшей, и им все равно придется воевать с Мордором. Они поняли, что лучше помочь Украине выстоять, или война придет на их территорию. Хотя война уже пришла к ним: граждане Турции сейчас находятся в мечети Мариуполя. Когда плешивый группенфюрер приказывает и войска Мордора бьют по мечети, разве это не удар по блоку НАТО? Когда под Киевом убивают гражданина Америки, не воюющего журналиста, разве это не удар по странам Запада?

Почему Путина до сих пор никто не убил? Мокшаны всегда были бздунами. У них нет нации, у них нет духа, они не воины. Они могут только стрелять в спину, убивать в "зеленых коридорах", но это не мужчины. Они не мужественны украинские воины. Мокшаны никогда не были воинами", – сказал Береза ​​в интервью FanDay.

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