Россияне уничтожили культовый стадион Украины – здесь состоялся последний матч Лобановского
Ракетные атаки России продолжают наносить большой ущерб гражданской инфраструктуре Украины, в частности, и футбольной.
Запорожский стадион Торпедо серьезно пострадал от обстрела государства-террориста в ночь с 17 на 18 октября.
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В сеть попало видео последствий ракетной атаки. На поле образовались огромные воронки, а постройки рядом повреждены. Никаких намеков на военные объекты не могло быть, но это не остановило россиян.
В свое время на этом 7-тысячном стадионе проводили свои матчи запорожские Торпедо и Металлург. Именно здесь прошла последняя игра Валерия Лобановского. Мэтр перенес инсульт, когда 7 мая 2002 года Металлург принимал Динамо. Через 5 дней Украина окончательно потеряла одного из величайших тренеров в истории.
Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика:
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