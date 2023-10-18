Запорожский стадион Торпедо серьезно пострадал от обстрела государства-террориста в ночь с 17 на 18 октября.

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В сеть попало видео последствий ракетной атаки. На поле образовались огромные воронки, а постройки рядом повреждены. Никаких намеков на военные объекты не могло быть, но это не остановило россиян.

В свое время на этом 7-тысячном стадионе проводили свои матчи запорожские Торпедо и Металлург. Именно здесь прошла последняя игра Валерия Лобановского. Мэтр перенес инсульт, когда 7 мая 2002 года Металлург принимал Динамо. Через 5 дней Украина окончательно потеряла одного из величайших тренеров в истории.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика:

Routine destruction of Ukrainian sporting infrastructure by russia ?



This time they’ve heavily damaged the legendary Torpedo Stadium with their latest rocket attack last night



Well over 350 stadia / facilities have been destroyed



2 died & 4 were injured across the city pic.twitter.com/sLJ9xPSgA0 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 18, 2023

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