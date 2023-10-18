Росіяни знищили культовий стадіон України – тут відбувся останній матч Лобановського
Ракетні атаки Росії продовжують завдавати великої шкоди цивільній інфраструктурі України, зокрема, і футбольній.
Запорізький стадіон Торпедо серйозно постраждав від обстрілу держави-терориста в ніч зі 17 на 18 жовтня.
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У мережу потрапило відео наслідків ракетної атаки. На полі утворилися величезні вирви, а будівлі поряд пошкоджені. Жодних натяків на військові об'єкти не могло бути, але це не зупинило росіян.
Свого часу на цьому 7-тисячному стадіоні проводили свої матчі запорізькі Торпедо і Металург. Саме тут відбулася остання гра Валерія Лобановського. Метр переніс інсульт, коли 7 травня 2002 року Металург приймав Динамо. За 5 днів Україна остаточно втратила одного з найвеличніших тренерів у історії.
Обережно, у відео присутня нецензурна лексика:
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