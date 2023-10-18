Запорізький стадіон Торпедо серйозно постраждав від обстрілу держави-терориста в ніч зі 17 на 18 жовтня.

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У мережу потрапило відео наслідків ракетної атаки. На полі утворилися величезні вирви, а будівлі поряд пошкоджені. Жодних натяків на військові об'єкти не могло бути, але це не зупинило росіян.

Свого часу на цьому 7-тисячному стадіоні проводили свої матчі запорізькі Торпедо і Металург. Саме тут відбулася остання гра Валерія Лобановського. Метр переніс інсульт, коли 7 травня 2002 року Металург приймав Динамо. За 5 днів Україна остаточно втратила одного з найвеличніших тренерів у історії.

Обережно, у відео присутня нецензурна лексика:

Routine destruction of Ukrainian sporting infrastructure by russia ?



This time they’ve heavily damaged the legendary Torpedo Stadium with their latest rocket attack last night



Well over 350 stadia / facilities have been destroyed



2 died & 4 were injured across the city pic.twitter.com/sLJ9xPSgA0 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 18, 2023

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