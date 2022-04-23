"Россияне очень сильно зомбированы, у них телевидение – пропаганда. Я видел, что показывают на их телеканалах. Когда я на это смотрел, меня просто брала злость, не могу на такое смотреть. Я очень сильно "зарубился" в инстаграмме с Сергеем Пучковым. Это футболист, игравший у Павла Яковенко, был в Динамо-2.

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В начале войны я выставлял посты по поводу агрессии россии. И он начал мне писать: "Ну что, договорились?". Это человек, который семь лет у нас играл, зарабатывал деньги и защищал цвета сборной Украины, играл за юношеские сборные. Если он мне такое пишет, то о чем вообще можно говорить. Это еще человек, который знает. А представьте людей, которые не знают, а просто сидят в телевизоре, смотрят и во все это верят", – резюмировал Олейник в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что Пучков воспитывался в структуре Динамо и даже провел 10 матчей за молодежную сборную Украины. После Киева защитник убыл в небытие, выступая за провинциальные российские клубы.

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