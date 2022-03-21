"Сейчас я нахожусь в Киеве. В Украину (со сборов в Турции, – прим.) приехали только я и врач команды. Наши футболисты сейчас занимаются трудоустройством. Агенты ищут им команды в Польше, Франции, Италии, Казахстане. Кто-то остался в Турции. С руководством Альянса мы на связи – никто не знает, что будет дальше.

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Война нас застала в Турции. Это был шок для всех ребят. Поначалу думали, что все быстро закончится и мы выгоним этих гаденышей из нашей страны, а оно затянулось. Конечно, это стресс для всех, переживаем за страну.

Никто не ожидал полномасштабного вторжения России. Они кричали, что "братья", а оказались ганд*нами. Страшно, что сейчас происходит.

В Киеве тревожно, но, слава Богу, системы ПВО работают здорово. Ребята из ВСУ, терробороны и Нацгвардии – молодцы! Приходится часто спускаться в подвал. Конечно, есть переживания за семью и страну. От этого никуда не денешься. Однако мы стараемся держаться и не падать духом. Мы и соседи помогаем друг другу, чем можем.

Не думал ли я переехать в более безопасный регион? Мы с семьей коренные киевляне и решили, что будем дома. Возможно, если будет очень тяжелая ситуация, то поедем к друзьям во Львов или Ивано-Франковск, они нас приглашали. Но пока мы здесь.

А относительно того готов ли взять в руки оружие... Пока люди моего возраста особо не нужны. У меня нет военного образования, но если будет нужно, то возьмемся за оружие и будем защищать родину", – сказал Бессмертный в комментарии FanDay.

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