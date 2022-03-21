"Зараз я перебуваю в Києві. В Україну (зі зборів у Туреччині, – прим.) приїхали тільки я та лікар команди. Наші футболісти зараз займаються працевлаштуванням. Агенти шукають їм команди у Польщі, Франції, Італії, Казахстані. Хтось залишився у Туреччині. З керівництвом Альянса ми на зв'язку – ніхто не знає, що буде далі.

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Війна застала нас у Туреччині. То був шок для всіх хлопців. Спочатку думали, що все швидко закінчиться і ми виженемо цих гаденят з нашої країни, а воно затяглося. Звичайно, це стрес для всіх, переживаємо за країну.

Ніхто не очікував на повномасштабне вторгнення Росії. Вони кричали, що "брати", а виявилися ганд*нами. Страшно, що зараз відбувається.

У Києві тривожно, але, дякувати Богу, системи ППО працюють здорово. Хлопці з ЗСУ, тероборони та Нацгвардії – молодці! Доводиться часто спускатись у підвал. Звісно, ​​є переживання за сім'ю та країну. Від цього нікуди не дінешся. Однак ми намагаємось триматися і не падати духом. Ми та сусіди допомагаємо один одному, чим можемо.

Чи не думав я переїхати до безпечнішого регіону? Ми з сім'єю корінні кияни і вирішили, що будемо вдома. Можливо, якщо буде вже дуже важка ситуація, то поїдемо до друзів до Львова чи Івано-Франківська, вони нас запрошували. Але поки що ми тут.

А щодо того, чи готовий взяти в руки зброю... Наразі люди мого віку особливо не потрібні. У мене немає військової освіти, але якщо буде потрібно, то візьмемося за зброю і захищатимемо батьківщину", – сказав Безсмертний у коментарі FanDay.

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