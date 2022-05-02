"Роль посла ООН по делам беженцев возвращает мне тяжелые воспоминания. Никому не приятно видеть людей, которых вынужденно переместили войны. Это ужасно. Эти войны начинаются через его людей. Они сражаются за то, что не было их.

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Ничего хорошего из этого не выйдет, это принесет только страдания. Люди теряют имущество или, что еще хуже, близких. Я стараюсь сделать все, что в моих силах. Эти люди предпочли бы вести обычную жизнь, а теперь их жизнь перевернулась с ног на голову.

Будьте открыты, милосердны и полезны, насколько это возможно. В общем, в нашем (английском – прим.) обществе все хорошо, но в эти моменты мы всегда можем сделать больше", – поделился Бегович в интервью Goal.

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