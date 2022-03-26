Недавно РФС в который раз шокировал мировое футбольное сообщество. Россияне, как ни в чем не бывало, подали заявки на проведение чемпионатов Европы в 2028 или 2032 годах. УЕФА планирует созвать специальное заседание и еще раз послать агрессоров туда, куда пошел их военный корабль.

Евро-2028 может состояться в Украине – идею предложил премьер-министр Великобритании

Дарио Срна, как и весь цивилизованный мир, возмущен такой наглостью россиян.

"Я не могу поверить, что они об этом попросили. За свои поступки они должны сесть в тюрьму. Это, наверное, какая-то шутка. Они сошли с ума и живут в своем мире. Именно в своем, а не с нами", – цитирует Срну Blick.

Напомним, ранее российские клубы и сборные дисквалифицировали из всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Россия напала на Украину: Динамо отпускает звездочку к нашему сборнику, престижный шанс для тренера Шахтера (LIVE)