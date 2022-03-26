Нещодавно РФС вкотре шокував світову футбольну спільноту. Росіяни, наче ні в чому не бувало, подали заявки на проведення чемпіонатів Європи у 2028-му або 2032 роках. УЄФА планує скликати спеціальне засідання і вкотре послати агресорів туди, куди пішов їхній військовий корабель.

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Даріо Срна, як і весь цивілізований світ, обурений такою нахабністю росіян.

"Я не можу повірити, що вони про це попросили. За свої вчинки вони мають сісти до в'язниці. Це, мабуть, якийсь жарт. Вони збожеволіли і живуть у своєму світі. Саме у своєму, а не з нами", – цитує Срну Blick.

Нагадаємо, раніше російські клуби і збірні дискваліфікували з усіх турнірів під егідою ФІФА та УЄФА.

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