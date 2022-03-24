Вызывающая заявка россиян на проведение Евро-2028 или Евро-2032 на территории своей страны возмутила Джонсона, который предложил вместо этого провести чемпионат Европы 2028 года в Украине, информирует The Athletic.

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"Я думаю, что идея проведения в России любого футбольного турнира или любого культурного мероприятия прямо сейчас выходит за пределы сатиры. Я не могу поверить, чтобы кто-то серьезно рассмотрел их предложение, и лучшее из того, что возможно – чтобы все российские вооруженные силы немедленно вышли из Украины и, конечно, передали им турнир", – приводит издание слова Джонсона.

Напомним, вчера, 23 марта, футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса подали совместную заявку на Евро-2028. Россия и Турция заинтересованы в проведении Евро-2028 и Евро-2032. УЕФА проведет экстренное заседание, чтобы отклонить заявку страны-оккупанта. Все российские команды (клубы и сборные) дисквалифицированы от проведения международных матчей.

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