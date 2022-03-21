"То, что мир поддерживает Украину и солидарен с нашим народом, – это невероятно. Это так много значит для нас. Для всех украинцев, кто остался там, важно знать, что они не одни.

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Я всегда говорю нашим футболистам: "Продолжайте играть. Ты играешь за свою страну. Это замечательное послание". Спортивный мир очень сплочен. Он против войны. Зинченко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук – очень важно, чтобы ребята продолжали играть. Я звоню им. Я их поддерживаю.

Мы едины. Это послание моей кампании – сыграй свою роль. Делайте все, что вы можете. Пожалуйста, продолжайте говорить об Украине. Мы чувствуем, что мы не одиноки. Если вы поддерживаете наших спортсменов, то вы поддерживаете нас", – сказал Шевченко в интервью Джейми Реднаппу для DailyMail.

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