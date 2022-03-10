Миланский гранд не будет стоять в стороне от войны в Украине. Было решено поддержать пострадавших от русских изуверов.

"Россонери" создали специальный канал для сбора средств для итальянского Красного Креста. Деньги пойдут на помощь Украине и пострадавшим из нашей страны, сообщает официальный сайт коллектива .

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Клуб совместно с Андреем Шевченко разработал уникальный вариант формы. Это копия экипировки образца 2003 с отдельными изменениями – сине-желтыми мотивами и надписью "Милан за мир". Купить футболку можно будет в официальном онлайн-магазине с 11 марта. Цена – 50 евро, еще дополнительно можно пожертвовать 15, 30 или 50 евро.

Также "россонери" продадут на аукционе футболки с разминки перед дерби против Интера с автографами игроков. Академия клуба планирует временно разместить пострадавших от войны в Украине детей на своей базе и провести неделю футбола.