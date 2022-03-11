"Два тижні тому Росія почала війну проти моєї країни. В останні декілька днів ситуація погіршилась. Вони вбивають сотні невинних дітей.

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Хочу вам розповісти історію про 6-річну Тетяну з Маріуполя. Вона померла від зневоднення, як і її мама. Діти заслуговують на спокій та життя. Збережіть Україну та дітей", – сказав Шевченко у відеозверненні на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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