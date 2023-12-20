Сербская федерация футбола подтвердила договоренность о проведении контрольного матча с Россией. Игра состоится 21 марта в Москве на стадионе Динамо имени Льва Яшина. Это официальное подтверждение автоматически означает, что руководство сборной Сербии получило зелёный свет на проведение этого матча со стороны УЕФА.

Уругвай допускает возможность проведения матча с Россией

Ранее федерация футбола Сербии отправила официальный запрос в штаб-квартиру Европейского футбольного союза в Ньон с вопросом о проведении матча с национальной командой страны-террориста, которая официально отстранена от всех соревнований.

На Евро-2024 команда Драгана Стойковича угодила в одну группу с Англией, Данией и Словенией.

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