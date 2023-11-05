Похоже, что в некоторых странах начали забывать о зверствах россиян в Украине.

Член исполнительного комитета Федерации футбола Уругвая Эдуардо Мосега в комментарии российскому Спорт 24 прокомментировал возможность проведения товарищеского матча с Россией.

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"Контактов с Россией нет, но да, конечно, матч между нашими сборными возможен в будущем. Это всегда возможно", – заявил Мосега.

Напомним, что российские команды (клубы и сборные) были дисквалифицированы из соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за нападения страны-оккупанта на Украину. России из-за этого трудно найти соперников хотя бы для спаррингов – в последнем поединке с Кенией оккупанты сыграли вничью.

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