Росія зіграє з учасником Євро-2024 – країна-терорист отримала офіційне підтвердження
Збірна Росії домовилася про товариський матч зі збірною Сербії.
Сербська федерація футболу підтвердила домовленість про проведення контрольного матчу з Росією. Гра відбудеться 21 березня в Москві на стадіоні Динамо імені Льва Яшина. Це офіційне підтвердження автоматично означає, що керівництво збірної Сербії отримало зелене світло на проведення цього матчу з боку УЄФА.
Уругвай допускає можливість проведення матчу з Росією
Раніше федерація футболу Сербії надіслала офіційний запит до штаб-квартири Європейського футбольного союзу в Ньйоні з питанням щодо проведення матчу з національною командою країни-терориста, яка офіційно відсторонена від усіх змагань.
На Євро-2024 команда Драгана Стойковіча потрапила в одну групу з Англією, Данією та Словенією.
"Серби хочуть зруйнувати місцевий футбол": чому боснійська Федерація погодилася на товариський матч із Росією?