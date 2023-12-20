Сербська федерація футболу підтвердила домовленість про проведення контрольного матчу з Росією. Гра відбудеться 21 березня в Москві на стадіоні Динамо імені Льва Яшина. Це офіційне підтвердження автоматично означає, що керівництво збірної Сербії отримало зелене світло на проведення цього матчу з боку УЄФА.

Уругвай допускає можливість проведення матчу з Росією

Раніше федерація футболу Сербії надіслала офіційний запит до штаб-квартири Європейського футбольного союзу в Ньйоні з питанням щодо проведення матчу з національною командою країни-терориста, яка офіційно відсторонена від усіх змагань.

На Євро-2024 команда Драгана Стойковіча потрапила в одну групу з Англією, Данією та Словенією.

"Серби хочуть зруйнувати місцевий футбол": чому боснійська Федерація погодилася на товариський матч із Росією?