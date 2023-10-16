Товарищеский матч

Кения – Россия – 2:2

Голы: Акуму, 16, Джума, 36 – Соболев, 8, Обляков, 89

Сборной страны-террориста удалось избежать поражения, но не позора – на 89-й минуте форвард ЦСКА Обляков сравнял счёт в товарищеском матче с Кенией. Благодаря этому голу игра России с 109-й командой мира Кенией завершилась вничью 2:2.

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К слову, Кения – такая же сборная-изгой, как и национальная команда России. Она была дисквалифицирована и отстранена от участия в отборе к КАН-2023 из-за приостановки деятельности местной Федерации футбола. Это случилось из-за политического вмешательства руководства страны в её дела.

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