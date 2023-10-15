Поединок в Осло имел огромное значение для обеих сборных. Испания шла на второй позиции в группе А, однако отрыв от Норвегии составлял всего два очка. "Фурия Роха" при этом сыграла на один матч меньше, поэтому шансы "викингов" на прямую путевку в Евро-2024 были хрупкими – им любой ценой надо было побеждать пиренейцев, а потом надеяться на их осечку с Грузией или Кипром.

В весенней встрече с Испанией не смог принять участие Холанд, однако теперь Эрлинг был готов сыграть с первых минут. Он и сыграл, а вот Сёрлот остался в запасе из-за болезни. Луис де ла Фуэнте, в свою очередь, провел небольшую ротацию – после победы над Шотландией на банку сели Оярсабаль, Бальде и Мерино, а вместо них вышли Фати, Фран Гарсия и Фабиан Руис.

Первый тайм оказался небогатым на события. Норвегия действовала очень осторожно, в основном концентрируясь на сдерживании гостей и изредка вылетая в контратаки. Подопечные Столе Сольбаккена имели только несколько врываний в штрафную, самое острое из которых завершилось заблокированным ударом Холанда.

Испания тоже не форсировала события. В первые 20 минут в активе "Фурии Рохи" был только выстрел Карвахаля с острого угла в руки Нюланду. Впрочем, вторая же ударная атака завершилась голом – Карвахаль на 21-й выполнил диагональ в штрафную на Фати, а Страндберг в попытке прервать передачу пробросил мяч мимо голкипера. Мората занес мяч в пустые, однако взятие ворот не засчитали из-за минимального офсайда.

На 28-й минуте Каравахаль снова напомнил о себе, шикарно пробив с лету с дистанции – мимо дальней девятки. На 41-й Мората головой замыкал кросс от Торреса (над перекладиной), а перед перерывом Родри хряпнул метров с 30-ти в правый угол. Мяч снова прошел мимо каркаса. Вот и вся острота в первом тайме.

В раздевалке Луис де ла Фуэнте провел двойную замену. Позицию центрбека освежили Давидом Гарсией (Ле Норман ушел отдыхать), а вместо Фати вышел Оярсабаль. Уже через три минуты после возобновления игры Испания открыла счет.

Все началось с открывания Феррана Торреса на правом краю штрафной. Форвард Барсы нанес оттуда мощный удар в дальнюю штангу, однако мяч попал в Морату – а от него отскочил на Оярсабаля. Микель пробил в защитника, а Гави направил удачный рикошет в ворота. 0:1 Гол могли отменить из-за офсайда у Альваро, но на этот раз VAR стал на сторону испанцев.

Впрочем, "Фурия Роха" не спешила развивать успех. Гости работали в вайлуватом стиле. Даже если проходили хорошие атаки, пиренейцы пытались разыграть их до верного – в итоге, они больше играли, чем действительно играли. За 30 минут после своего гола команда имела три удара – два плохих лонгшота в исполнении Феррана и свежего Педрасы, а также неточный выстрел Оярсабаля с правого края штрафной мимо левого нижнего угла.

Столе Сольбаккен на 58-й минуте снял с пробега Бобба и Патрика Берга, бросив в бой Нусу и Сёрлота. Это могло сработать на 62-й и 64-й минутах, когда Сёрлотт выполнил две классные скидки на линии штрафной. Оттуда стреляли Эдегор и Нуса – впрочем, Мартин пробил крайне неудачно, а удар Антонио спокойно взял Симон.

Ничего более интересного до 80-х минут болельщики в Осло не увидели. Луис де ла Фуэнте попытался освежить игру Сансетом (Гави ушел на банку), а Столе Сольбаккен провел еще две замены – на поле появились Айер и Тортсведт. Последний мог запустить камбэк Норвегии, выполнив точный кросс с левого фланга на ближнюю штангу. Холанд замкнул головой, однако удар снова пришелся по позиции Симона.

Испания моментально ответила разрезным пасом Сансета, после которого Мората вышел один на один с Нюландом и перебросил его. Рюерсон в последний момент выбил мяч с линии ворот, а лайнсмен после этого поднял флажок. Альваро снова попал в офсайд, а чуть позже его заменили на Хоселу.

Арбитр компенсировал восемь минут, однако новых голов так и не забили. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу сборной Испании, которой удалось оторваться от Норвегии на пять очков при матче в запасе. Таким образом, "Фурия Роха" вышла на первую позицию в группе и квалифицировалась на Евро-2024, ведь у скандинавов есть только один тур – догнать пиренейцев и Шотландию (у скоттов тоже 15 очков) они не смогут.