Евро-2024, отбор

Группа D

Турция – Латвия – 4:0

Голб: Акгюн, 58, Тосун, 83, 90+2, Актюркоглу, 87

Уэльс – Хорватия – 2:1

Голы: Уилсон, 47, 60 – Пашалич, 75

Группа Е

Польша – Молдова – 1:1

Голы: Свидерский, 53 – Николаеску, 26

Группа I

Румыния – Андорра – 4:0

Голы: Станчу, 23, Хаджи, 28, Марин, 44 (пен), Коман, 50

Испания победила Норвегию и вместе с Шотландией вышла на Евро-2024 – Холанд не смог квалифицироваться через отбор

В группе D неожиданный поворот. Хорватия в сверхважном матче проиграла Уэльсу. Уилсон в красивом стиле оформил дубль: сначала аккуратным ударом завершил вертикальную атаку, а затем головой подправил навес Джеймса. Уэльс сравнялся с Хорватией по очкам (по 10) и поднялся на второе место. На вершине идет Турция, разгромившая Латвию голами Акгюна, Тосуна и Актюркоглу. Румыния разгромила Андорру и возглавила группу I.

Польша продолжает проваливать квалификацию. "Кадра" дома не смогла обыграть Молдову. Хозяева вообще пропустили первыми – Николаеску забил после подачи углового. Милик упустил несколько моментов, а Левандовски не играл из-за травмы. Во втором тайме Свидерски воспользовался пасом Зелиньски и сравнял счет. В итоге ничья. Польша идет третьей в группе с 10 очками, Молдова – четвертой (9 баллов), но с игрой в запасе.