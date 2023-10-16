Польша продолжила позориться ничьей с Молдовой, Уэльс сделал заявку на Евро-2024, обыграв Хорватию
В рамках 8-го тура квалификации на Евро-2024 Турция разгромила Латвию, а Румыния разнесла Андорру.
Евро-2024, отбор
Группа D
Турция – Латвия – 4:0
Голб: Акгюн, 58, Тосун, 83, 90+2, Актюркоглу, 87
Уэльс – Хорватия – 2:1
Голы: Уилсон, 47, 60 – Пашалич, 75
Группа Е
Польша – Молдова – 1:1
Голы: Свидерский, 53 – Николаеску, 26
Группа I
Румыния – Андорра – 4:0
Голы: Станчу, 23, Хаджи, 28, Марин, 44 (пен), Коман, 50
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В группе D неожиданный поворот. Хорватия в сверхважном матче проиграла Уэльсу. Уилсон в красивом стиле оформил дубль: сначала аккуратным ударом завершил вертикальную атаку, а затем головой подправил навес Джеймса. Уэльс сравнялся с Хорватией по очкам (по 10) и поднялся на второе место. На вершине идет Турция, разгромившая Латвию голами Акгюна, Тосуна и Актюркоглу. Румыния разгромила Андорру и возглавила группу I.
Польша продолжает проваливать квалификацию. "Кадра" дома не смогла обыграть Молдову. Хозяева вообще пропустили первыми – Николаеску забил после подачи углового. Милик упустил несколько моментов, а Левандовски не играл из-за травмы. Во втором тайме Свидерски воспользовался пасом Зелиньски и сравнял счет. В итоге ничья. Польша идет третьей в группе с 10 очками, Молдова – четвертой (9 баллов), но с игрой в запасе.