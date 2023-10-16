Товариський матч

Кенія – Росія – 2:2

Голи: Акуму, 16, Джума, 36 – Соболєв, 8, Обляков, 89

Збірній країни-терориста вдалося уникнути поразки, але не ганьби – на 89-й хвилині форвард ЦСКА Обляков зрівняв рахунок у товариському матчі з Кенією. Завдяки цьому голу гра Росії зі 109-ю командою світу Кенією завершилася внічию 2:2.

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До слова, Кенія – така ж збірна-вигнанець, як і національна команда Росії. Вона була дискваліфікована і відсторонена від участі у відборі до КАН-2023 через припинення діяльності місцевої Федерації футболу. Це сталося через політичне втручання керівництва країни в її справи.

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