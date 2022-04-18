"Я никогда не сомневался в нашей армии и наших добровольцах, общаясь с ребятами из Азова. Так получилось, что основа "Азова" с начала войны 2014 года – это ультрас. У меня были неплохие отношения с ультрас Мариуполя и Металлиста, в принципе, с теми командами, где я играл. Я понимал, что нас защищает уже профессиональная армия, которая может давать по зубам очень качественно.

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Классно, что потопили "Москву". Очень символично. Очень классно, что это сделали украинским оружием, во что не могут поверить "за поребриком". Совершенно никак. Они полагают, что мы ничего не умеем в Украине. Но если сравнить, то у нас креативных людей, которые производят украинские продукты, в разы больше.

Россия ничего не производит, кроме смерти и оружия. Они ничего не могут. Они умеют воровать и убивать. Поэтому, с одной стороны, это классно, но понимание, что каждый день гибнут мирные люди и военные. В Мариуполе там катастрофа со всеми городами вокруг Киева.

Я по знаку зодиака Весы. И у меня на весах каждый день, с одной стороны, есть классные новости, а с другой – ты понимаешь, что это цена жизней украинцев. Мне кажется, да у каждого, независимо от знака зодиака. Стабильного настроения нет", – отметил Худжамов в комментарии Денисов Time.

Напомним, уже 54-й день идет война, которую начали россияне против Украины. ВСУ уже прогнали оккупантов с северного направления и продолжают сдерживать захватчиков на юге и востоке Украины.

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