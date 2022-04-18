Нападающий Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал жуткую историю об одном из партнеров по национальной команде – от рашистов его спас случай.

"Самая дикая история об игроке сборной Украины после начала войны? Некоторые ребята сидели в укрытии, кто-то психанул, сел в машину. Решил поехать в Западную Украину, там потише.

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По дороге, на выезде из Киева, его остановили и сказали: "Дурачок, куда ты едешь? Тебе навстречу едут российские танки". Если бы его там не остановили, непонятно, чем бы это завершилось. У каждого ситуация по-своему сложная, все ребята сидят в подвалах, в укрытиях, бомбоубежищах. Кого где это застало, тот там и сидит", – рассказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу КраСава.

Напомним, уже 54-й день идет война, которую начали россияне против Украины. ВСУ уже прогнали оккупантов с северного направления и продолжают сдерживать захватчиков на юге и востоке Украины.

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