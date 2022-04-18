"Я ніколи не сумнівався в нашій армії та наших добровольцях, спілкуючись багато з хлопцями з Азову. Так вийшло, що основа Азову від початку війни 2014-го року – це ультрас. У мене були непогані стосунки з ультрас Маріуполя і Металіста, в принципі, з тими командами, де я грав. Я розумів, що нас захищає вже професіональна армія, яка може надавати по зубах дуже якісно.

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Класно, що потопили "Москву". Дуже символічно. Дуже класно, що це зробили українською зброєю, у що не можуть повірити "за порєбріком". Зовсім ніяк. Вони думають, що ми нічого не вміємо в Україні. Але якщо порівняти, то в нас креативних людей, які створюють українські продукти, в рази більше.

Росія не виробляє нічого, окрім смерті та зброї. Вони нічого не вміють. Вони вміють красти та вбивати. Тому, з одного боку, це класно, але є розуміння, що кожного дня гинуть мирні люди та військові. В Маріуполі там катастрофа, з усіма містами навколо Києва.

Я за знаком зодіаку Терези. І в мене на терезах кожен день з одного боку є класні новини, а з іншого – ти розумієш, що це ціна життів українців. Мені здається, так у кожного, незалежно від знаку зодіаку. Стабільного настрою немає", – зазначив Худжамов у коментарі Денисов Time.

Нагадаємо, вже 54-й день триває війна, яку розпочали росіяни проти України. ЗСУ вже прогнали окупантів з північного напрямку та продовжують стримувати загарбників на півдні та сході України.

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