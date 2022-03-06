Еще несколько дней назад стало известно, что АПЛ запланировала заполонить российское информационное пространство упоминаниями об Украине. Планировалось, что трансляции матчей этого уик-энда в России будут наполнены сине-желтыми цветами.

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Однако платформа ОККО, транслирующая АПЛ в России, решила действовать в стиле пропагандистской машины Путина, даже если это создаст неудобства для зрителей. В частности, в титре матча нет таймера, чтобы россияне не смогли увидеть флаг государства, на которое напала их армия.

Очевидно, АПЛ лучше обратить внимание на опыт Лиги 1. Французы решили вообще не транслировать свой футбол "за поребрик".

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