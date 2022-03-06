Ще кілька днів тому стало відомо, що АПЛ запланувала заполонити російський інформаційний простір згадками про Україну. Планувалося, що трансляції матчів цього вікенду в Росії будуть наповнені синьо-жовтими кольорами.

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Однак платформа ОККО, яка транслює АПЛ в Росії, вирішила діяти у стилі пропагандистської машини Путіна, навіть якщо це створить незручності глядачам. Зокрема у титрі матчу немає таймера, щоб росіяни не змогли побачити прапор держави, на яку напала їхня армія.

Вочевидь, АПЛ краще звернути увагу на досвід Ліги 1. Французи вирішили взагалі не транслювати свій футбол "за порєбрік".

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