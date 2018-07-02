Россия – Хорватия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Россия и Хорватия встретятся в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 в Сочи. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Россия – Хорватия состоится 7 июля на стадионе Фишт. Начало игры - 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Специалисты авторитетной конторы Willam Hill фаворитом поединка считают Хорватию. Коэффициент на победу команды Далича в основное время составляет 2.20, а потенциальный триумф россиян оценивается баллом 3.75. На ничью ставят 3.00.

На выход хорватов в 1/2 финала по итогам экстра-тайма или серии пенальти коэффициент 1.53. Триумф хозяев турнира оценивается в 2.37.

Букмекеры из Bwin также верят в победу хорватов. На победу "клетчатых" в основное время коэффициент 2.20, ничья оценивается в 3.10, победа России – 3.70.

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Выход Хорватии в следующую стадию после дополнительного времени или серии пенальти оценивается в 1.50. На россиян коэффициент 2.50.

Напомним, Россия в 1/8 финала в серии пенальти неожиданно победила Испанию. Хорватия также в серии послематчевых 11-метровых сумела одолеть Данию.