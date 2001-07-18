ЧМ-2018: Аргентина не заслужила даже четвертьфинал – в ее составе играет самый большой хам турнира

С этим текстом может не согласиться Хосеп Гвардиола. Защитник сборной Аргентины и Манчестер Сити Николас Отаменди шокировал на Чемпионате мира 2018 своими хамскими и нелогичными поступками.

Это просто абсурд абсурдов, что такой игрок не получил красную карточку на нынешнем Мундиале. Отаменди, из которого Гвардиола сделал классного центрального защитника (версия фанатов команды Зинченко), сделал это трижды. Три необоснованных проявления вызывающего поведения за 4 матча на ЧМ-2018. Аргентина, извини, но мы не будем по тебе плакать.

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Конечно, футбол - не самая справедливая вещь в мире. Нередко хитрости и нечестная игра помогают победить, давайте посмотрим правде в глаза. Однако 30 июня 2018 мораль и какая-то высшая справедливость торжествовали. Кто вел себя достойнее и сильнее по игре, тот и победил.

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Лионель Месси взял 5 (не все заслуженные) золотых мячей, но ни разу не испытал на прочность золотую медаль Кубка мира. Кто скажет, что это нечестно, пусть посмотрит на нули Месси в графе забитых голов в плей-офф ЧМ. И рука не поворачивается пожалеть Лео из-за такого подонка, как Отаменди. Тем более, что никто из аргентинских футболистов не осудил такого поведения ни после первого случая, ни после вылета от Франции.

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Но обо всем по порядку. В матче группового этапа Николас мог, но не сумел остановить невероятную Хорватию. Что он сделал в ответ? Правильно, нахамил. Когда Иван Ракитич упал на газон, 30-летний аргентинец подбежал и со всей силы запулил мяч в лежащего соперника. Это игрок, который входит в топ-10 самых дорогих защитников мира!

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Хорошо, скажете вы, один раз - с кем не бывает. Но в матче против Франции Отаменди умудрился сделать то же да еще и отметился новым подленьким поведением.

Сначала он подошел к травмированному Оливье Жиру и провокационно начал обливать его лицо струей воды из бутылки, делая вид, что якобы просто пьет. Форвард Челси даже сначала растерялся, не поняв, откуда растут ноги. Не знаю, как наши читатели, но ваш автор видит такое едва ли не первый раз. Не знаю, может, это такой новый правильный способ питья, когда большая часть воды выливается в сторону. Чтобы было еще более ничтожно, Отаменди "пил" не свою, а забрал воду Жиру, которому оказывали помощь.

Но наиболее показательный момент случился за несколько минут до финального свистка. Аргентина отквитала один гол, вернулась в игру и жаждала сравнять счет. Что выберет нормальный игрок в ситуации, когда уходит время, нужно отыгрываться, но твои партнеры фолят в центре поля? Вложит мяч в руки или ногу сопернику, чтобы тот поскорее разыграл стандарт.

Что делает наш Николас? Правильно, эмоционально пинает снаряд в спину лежащему Погба. Начинается большая потасовка, а время летит. Гениальный ход! Да что с тобой не так, парень?! Хотя арбитры тоже молодцы. В обоих скандальных случаях даже не смотрели видеоповторы при том, что эпизоды заслуживали удаления. Они потакают тому, что этот сумасшедший снова и снова будет делать свои гадости.

Оправдать такое поведение невозможно. Разве что у центрбека Манчестер Сити просто не было сил играть овертайм. Аргентина получила шанс перевести игру в овертайм на последних секундах, но это было бы крайне незаслуженно.

Отаменди и Ко не умеют достойно проигрывать и путают жесткую борьбу с откровенной бессовестностью. Эта команда лучше будет конфликтовать с соперниками и враждовать между собой, чем играть в футбол до конца.