Испания – Россия: пенальти имени Пике и муки "Красной Фурии"

Испания и Россия встречаются в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч Испания – Россия начался в 17:00 по киевскому времени. Первый тайм завершился вничью 1:1.

Испания – Россия – видео голов

"Ла Роха" с первых минут прибрала мяч к собственным ногам, но контроль мяча и позиционные атаки не приносили испанцам никаких дивидендов. Впрочем каманда Йерро таки сумела провести быстрый гол благодаря штрафному удару, который заработал Начо на правом фланге. Асенсио выполнил навес на дальнюю штангу, а 38-летний Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом направил мяч в сетку собственных ворот.

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Россия за стартовых полчаса не создала ни одного опасного момента у ворот Де Хеа, более того, подопечные Черчесова даже не намекали своими действиями на какую остроту впереди. Испания владела мячом 75% игрового времени, а россияне наматывали километры, безуспешно пытаясь отобрать сферу.

Лишь на 35 минуте сборная России заставила серьезно понервничать Давида Де Хеа. Затяжная атака хозяев Мундиаля завершилась опасным обводным ударом Головина с левого угла штрафной, когда мяч пролетел мимо дальней штанги.

Испания, отдав инициативу сопернику, доигралась на 37-й минуте. Пике сыграл рукой в собственной штрафной после удара Дзюбы головой, а Куйперс без колебаний назначил пенальти. Дзюба с "отметки" развел мяч и Де Хеа по разным углам.

Подопечные Йерро активнее начали второй тайм и уже на 47-й минуте Акинфееву пришлось вступать в игру после удара Асенсио метров с 12-ти. А потом уже голкипер сборной России вовремя вышел из ворот и не позволил отличиться Иско, который находился под острым углом. После этого испанцы под свист стадиона "Лужники" длительное время перепасовывались в центре поля, но никак не могли создать что-то по-настоящему острое. Иногда казалось, что "Ла Роха" страдает даже больше, чем в матче с Ираном.

Йерро отреагировал на плохую игру своей команды, выпустив Иньесту, Карвахаля и Аспаса вместо Силвы, Начо и Кости соответственно. Однако даже замены не сразу реанимировали печальную игру испанцев в атаке. Лишь на 85-й минуте Иньеста мощно выстрелил с линии штрафной, а Акинфеев, выполнив классный сейв, достал мяч в правом от себя углу.

Испания – Россия – 1:1 (LIVE)

Гол: Игнашевич, 12 (автогол) – Дзюба, 42 (пен)