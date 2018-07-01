Хорватия – Дания: курьезные голы и результативная ничья после первого тайма

Хорватия и Дания встречаются в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Хорватия – Дания начался в 21:00 по киевскому времени. После первого тайма ничья 1:1.

Хорватия – Дания – видео голов

Команды выдали просто феерический старт поединка, обменявшись забитыми голами с интервалом в три минуты. Сначала Йоргенсен записал на свой счет самый быстрый мяч Мундиаля с июня 2014 года. Кнудсен выполнил вбрасывание из аута в центр штрафной хорватов, Дилэйни протолкнул сферу на Йоргенсена, а тот сумел "прошить" своим ударом защитников и Субашича.

Сборная Хорватия недолго находилась в трауре и курьезно возобновила паритет. Врсалько прострелил в штрафную "викингов", которые, казалось, уже вынесли мяч подальше, однако сфера после рикошета попала к ногам Манджукича. Хладнокровный нападающий Юве ударом с линии вратарской не оставил Шмейхелю никаких шансов.

После стартовой перестрелки хорваты стали больше контролировать мяч и действовали острее, но именно датчане "вкололи" своего соперника на 28-й минуте. Бретвейт после провала Виды в центре защиты не сумел переиграть Субашича в ближнем бою. Впрочем хорваты вновь не замедлили с ответом, а от пропущенного гола датчан спас Шмейхель, который потянул выстрел Ракитича, а затем и удар Перишича с острого угла. В конце первого тайма на стороне скандинавов была еще и удача, когда Ловрен головой чудом не попал в створ.

ЧМ-2018, 1/8 финала

Хорватия – Дания – 1:1 (LIVE)

Голы: Йоргенсен, 1 – Манджукич, 4