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Росія – Хорватія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

12:40 1889 Читать на русском
Росія – Хорватія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018
Росія – Хорватія: прогноз на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018

Росія та Хорватія зустрінуться у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 у Сочі. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Росія – Хорватія відбудеться 7 липня на стадіоні Фішт. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Фахівці авторитетної контори Willam Hill фаворитом поєдинку вважають Хорватію. Коефіцієнт на перемогу команди Даліча в основний час становить 2.20, а потенційний тріумф росіян оцінюється балом 3.75. На нічию ставлять 3.00.

На вихід хорватів до 1/2 фіналу за підсумками екстра-тайму чи серії пенальті коефіцієнт 1.53. Тріумф господарів турніру оцінюється у 2.37.

Букмекери з Bwin також вірять в перемогу хорватів. На звитягу "картатих" у основний час коефіцієнт 2.20, нічия оцінюється у 3.10, перемога Росії – 3.70.

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Вихід Хорватії до наступної стадії після додаткового часу чи серії пенальті оцінюється у 1.50. На росіян коефіцієнт 2.50.

Нагадаємо, Росія в 1/8 фіналу в серії пенальті несподівано перемогла Іспанію. Хорватія також у серії післяматчевих 11-метрових зуміла здолати Данію.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
до матчу
5
дн
:
6
год
:
45
хв
Хорватія
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ЧС 2018 Росія - Хорватія Хорватія Хорватія Росія Росія
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:
45
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Мексика
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