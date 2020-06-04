Роскошный гол ударом через себя из чемпионата Австрии

Футбольная Европа возвращается после карантина, а с ней и видео замечательных голов.

В рамках 23-го тура чемпионата Австрии Штурм принимал Вольфсберг.

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Счет в матче открыл форвард гостей Шон-Залман Вайссман и сделал это очень красиво. 24-летний игрок Вольфсберга сумел в одно касание ударом через себя переправить мяч в сетку ворот.

В итоге гости победили Штурм (2:1) и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы.

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