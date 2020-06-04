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Розкішний гол ударом через себе з чемпіонату Австрії

17:10 864 Читать на русском
Розкішний гол ударом через себе з чемпіонату Австрії
Шон-Залман Вайссман / Фото ФК Вольфсберг

Футбольна Європа повертається після карантину, а з нею і відео чудових голів.

В рамках 23-го туру чемпіонату Австрії Штурм Грац приймав Вольфсберг.

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Рахунок у матчі відкрив форвард гостей Шон-Залман Вайссман і зробив це дуже красиво. 24-річний гравець Вольфсберга зумів в один дотик ударом через себе переправити м'яч у сітку воріт.

В підсумку гості перемогли Штурм Грац (2:1) і піднялись на другу сходинку турнірної таблиці.

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Теги
Світ Відеоновини Шон-Залман Вайссман Шон-Залман Вайссман Штурм Грац Штурм Грац Вольфсберг Вольфсберг
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