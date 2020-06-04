Дибала унизил своих партнеров на тренировке Ювентуса – соло аргентинца

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала победил коронавирус и готовится на полную к победам в Серии А.

Дибала недавно вернулся к тренировкам с другими игроками Юве и демонстрирует впечатляющую форму.

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Пресс-служба туринцев похвасталась сольным проходом Пауло на тренировке, где 26-летнему аргентинцу удалось пошить в дураки сразу нескольких партнеров.

Напомним, форвард около месяца боролся с коронавирусом. В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел 24 матча, в которых отметился 7-ю голами и 8-ю ассистами.

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