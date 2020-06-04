toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Дибала унизил своих партнеров на тренировке Ювентуса – соло аргентинца

12:43 10 Читати українською
Дибала унизил своих партнеров на тренировке Ювентуса – соло аргентинца
Криштиану Роналду и Пауло Дибала / Фото ФК Ювентус

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала победил коронавирус и готовится на полную к победам в Серии А.

Дибала недавно вернулся к тренировкам с другими игроками Юве и демонстрирует впечатляющую форму.

"Вместо Месси – Роналду": Неймар может перейти в Ювентус на условиях сенсационного обмена с ПСЖ

Пресс-служба туринцев похвасталась сольным проходом Пауло на тренировке, где 26-летнему аргентинцу удалось пошить в дураки сразу нескольких партнеров.

Напомним, форвард около месяца боролся с коронавирусом. В нынешнем сезоне Серии А Дибала провел 24 матча, в которых отметился 7-ю голами и 8-ю ассистами.

"Я гостював у домі Марадони": він товаришує із Чілавертом, виховував Сімеоне і зірок для Металіста та Динамо

blog_ava
Главные новости футбола 3 июня: Динамо нашло замену Михайличенко, украинцев торгуют в Италии, Карпаты на самоизоляции
07:00
702
Теги
Ювентус Ювентус Италия Видеоновости Пауло Дибала Пауло Дибала
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
3
час
:
37
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук