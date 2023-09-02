Тоттенхэм разгромил Бернли в четвертом туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол24".

Команда Компани открыла счет уже на 4 минуте, но это никак не помешало "шпорам" разгромить соперника. Сон взял на себя роль лидера и оформил хет-трик. Дважды корейцу ассистировал экс-полузащитник Шахтера Манор Соломон. Роскошным голом отметился Ромеро, который мощно пробил из-за пределов штрафной площади. В итоге "шпоры" выиграли со счетом 5:2.

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Бернли еще ни разу не смог взять очки в текущем сезоне. Команда Компани находится на дне турнирной таблицы. Тоттенхэм имеет в своем активе 10 баллов и занимает вторую строчку.