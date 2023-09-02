Тоттенхем розгромив Бернлі у четвертому турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол24".

Команда Компані відкрила рахунок вже на 4 хвилині, але це ніяк не завадило "шпорам" розгромити суперника. Сон взяв на себе роль лідера і оформив хет-трик. Двічі корейцю асистував екс-півзахисник Шахтаря Манор Соломон. Розкішним голом відзначився Ромеро, який потужно пробив з-за меж штрафного майданчика. У підсумку "шпори" виграли з рахунком 5:2.

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Бернлі ще жодного разу не зміг взяти очки в поточному сезоні. Команда Компані перебуває на дні турнірної таблиці. Тоттенхем має у своєму активі 10 балів і посідає другу сходинку.