Роскошный гол после сольного прохода в видеообзоре матча Черноморец – Ингулец – 1:1
19:31 - Читати українською
Черноморец расписал ничью с Ингульцом в рамках 3-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Встречались соседи в турнирной таблице, которые в нынешнем сезоне не побеждали. В конце концов ситуация не изменилась и после отчетного тура. Команды продолжают делить 9-10 место.
Черноморец спасся от поражения в игре с Ингульцом, прервав свою безголевую серию
Ингулец вышел вперед в первом тайме благодаря эффектному голу Запорожца. Евгений после сольного прохода от центра поля точно пробил с линии штрафной. За одесситов ответил Джеймс, точно замкнувший подачу с углового. Это гол стал первым для Черноморца в нынешнем сезоне.
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