Черноморец расписал ничью с Ингульцом в рамках 3-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Встречались соседи в турнирной таблице, которые в нынешнем сезоне не побеждали. В конце концов ситуация не изменилась и после отчетного тура. Команды продолжают делить 9-10 место.

Черноморец спасся от поражения в игре с Ингульцом, прервав свою безголевую серию

Ингулец вышел вперед в первом тайме благодаря эффектному голу Запорожца. Евгений после сольного прохода от центра поля точно пробил с линии штрафной. За одесситов ответил Джеймс, точно замкнувший подачу с углового. Это гол стал первым для Черноморца в нынешнем сезоне.