Чорноморець розписав нічию з Інгульцем в рамках 3-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Зустрічалися сусіди в турнірній таблиці, які у нинішньому сезоні не перемагали. Зрештою, ситуація не змінилася і після звітного туру. Команди продовжують ділити 9-10 місце.

Чорноморець врятувався від поразки у грі з Інгульцем, перервавши свою безгольову серію

Інгулець вийшов уперед в першому таймі завдяки ефектному голу Запорожця. Євген після сольного проходу від центра поля точно пробив із лінії штрафного майданчика. За одеситів відповів Джеймс, який влучно замкнув подачу з кутового. Це гол став першим для Чорноморця у нинішньому сезоні.