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Роскошный гол пяткой и поражение Кучука в видеообзоре матча Динамо Минск – Слуцк

2 мая 22:18 26 Читати українською
Роскошный гол пяткой и поражение Кучука в видеообзоре матча Динамо Минск – Слуцк
Динамо Минск – Слуцк / фото: Динамо Минск

Слуцк на выезде победил минское Динамо в 7-м туре первенства Беларуси. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Чемпионат Беларуси, 7 тур

Динамо Минск – Слуцк – 1:2

Голы: Бручич, 86 – Салу, 22, Гафар, 52

Нереализованный пенальти: Бахар, 39 (Динамо)

Леонид Кучук потерпел поражение в дебютном матче во главе Динамо Минск. Слуцк открыл счет в середине первого тайма – Салу дальним ударом поразил нижний угол. Динамовцы могли сравнять еще до перерыва – голкипер гостей сфолил в своей штрафной, арбитр назначил пенальти, но Бахар упустил шанс, пробив в перекладину.

Кучук дебютировал в Динамо Минск с поражения от лидера чемпионата Беларуси

В дебюте второго тайма Гафар эффектным ударом пяткой удвоил счет – безусловное украшение поединка. Динамо хватило лишь на гол престижа на 86-й минуте. Бручич с острого угла поразил дальний угол ворот гостей.

Слуцк набрал 16 очков и продолжает лидировать. Динамо Минск на 10-й позиции (9 пунктов).

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Теги
Мир Видеоновости Динамо Минск Динамо Минск Беларусь Красивые голы Леонид Кучук Леонид Кучук Слуцк Слуцк
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