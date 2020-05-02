Розкішний гол п'ятою та поразка Кучука у відеоогляді матчу Динамо Мінськ – Слуцьк

Слуцьк на виїзді переміг мінське Динамо в 7-му турі першості Білорусі. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Білорусі, 7 тур

Динамо Мінськ – Слуцьк – 1:2

Голи: Бручич, 86 – Салу, 22, Гафар, 52

Нереалізований пенальті: Бахар, 39 (Динамо)

Леонід Кучук зазнав поразки у дебютному матчі на чолі Динамо Мінськ. Слуцьк відкрив рахунок в середині першого тайму – Салу дальнім ударом вразив нижній кут. Динамівці могли зрівняти ще до перерви – голкіпер гостей сфолив у власному штрафному, арбітр призначив пенальті, але Бахар змарнував шанс, пробивши у поперечину.

Кучук дебютував у Динамо Мінськ з поразки від лідера чемпіонату Білорусі

В дебюті другого тайму Гафар ефектним ударом п'ятою подвоїв рахунок – безумовна окраса поєдинку. Динамо спромоглося лише на гол престижу на 86-й хвилині. Бручич з гострого кута вразив дальній кут воріт гостей.

Слуцьк набрав 16 очок та продовжує лідирувати. Динамо Мінськ на 10-й позиції (9 пунктів).

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