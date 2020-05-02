toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Кучук дебютировал в Динамо Минск с поражения от лидера чемпионата Беларуси

20:11 95 Читати українською
Кучук дебютировал в Динамо Минск с поражения от лидера чемпионата Беларуси
Леонид Кучук / ФК Динамо Минск

Слуцк на выезде победил минское Динамо в 7-м туре первенства Беларуси. Официальный дебют Леонида Кучука вышел неудачным.

Чемпионат Беларуси, 7 тур

Динамо Минск – Слуцк – 1:2

Голы: Бручич, 86 – Салу, 22, Гафар, 52

Нереализованный пенальти: Бахар, 39 (Динамо)

Беларусь остается единственным чемпионатом в Европе, где все еще играют в футбол. Матч Динамо Минск – Слуцк стартовал в 18:00. После 6-ти туров гости возглавляли турнирную таблицу, а динамовцы расположились во второй половине.

Вернидуб сотворил сумасшедший камбэк, но не вышел в финал Кубка Беларуси – 4 гола за 16 минут после замены Милевского

Леонид Кучук, известен в Украине работой в Арсенале, Стали и Рухе, провел первый матч в статусе наставника минского Динамо. Как видим, дебют получился неудачным. Слуцк открыл счет в середине первого тайма – Салу дальним ударом поразил нижний угол. Динамовцы могли сравнять еще до перерыва – голкипер гостей сфолил в своей штрафной, арбитр назначил пенальти, но Бахар пробил в перекладину. В дебюте второго тайма Гафар эффектным ударом пяткой удвоил счет. Динамо хватило лишь на гол престижа на 86-й минуте.

Слуцк набрал 16 очков и продолжает лидировать. Динамо Минск на 10-й позиции (9 пунктов).

К слову, в составе Слуцка на замену вышел украинец Юрий Тетеренко, а вот Сергей Чеботаев провел поединок в запасе.

Білоруський клуб став мемом та збирає армію фанів у світі: росіянин перевершує Мессі, а порнозірку роблять амбасадором

blog_ava
"Бомба" Барселона определилась с альтернативой Неймару – наследник Месси будет списан в кузницу талантов
12:00
322
Теги
Мир Динамо Минск Динамо Минск Беларусь Леонид Кучук Леонид Кучук Слуцк Слуцк
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
40
мин
Карпаты
23:55
Ворскла
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук