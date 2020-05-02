Кучук дебютировал в Динамо Минск с поражения от лидера чемпионата Беларуси

Слуцк на выезде победил минское Динамо в 7-м туре первенства Беларуси. Официальный дебют Леонида Кучука вышел неудачным.

Чемпионат Беларуси, 7 тур

Динамо Минск – Слуцк – 1:2

Голы: Бручич, 86 – Салу, 22, Гафар, 52

Нереализованный пенальти: Бахар, 39 (Динамо)

Беларусь остается единственным чемпионатом в Европе, где все еще играют в футбол. Матч Динамо Минск – Слуцк стартовал в 18:00. После 6-ти туров гости возглавляли турнирную таблицу, а динамовцы расположились во второй половине.

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Леонид Кучук, известен в Украине работой в Арсенале, Стали и Рухе, провел первый матч в статусе наставника минского Динамо. Как видим, дебют получился неудачным. Слуцк открыл счет в середине первого тайма – Салу дальним ударом поразил нижний угол. Динамовцы могли сравнять еще до перерыва – голкипер гостей сфолил в своей штрафной, арбитр назначил пенальти, но Бахар пробил в перекладину. В дебюте второго тайма Гафар эффектным ударом пяткой удвоил счет. Динамо хватило лишь на гол престижа на 86-й минуте.

Слуцк набрал 16 очков и продолжает лидировать. Динамо Минск на 10-й позиции (9 пунктов).

К слову, в составе Слуцка на замену вышел украинец Юрий Тетеренко, а вот Сергей Чеботаев провел поединок в запасе.

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