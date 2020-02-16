Роскошный гол Мане в видеообзоре матча Норвич – Ливерпуль

Ливерпуль минимально одолел Норвич в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Откровенный аутсайдер чемпионата Англии Норвич на своем поле принимал лидера первенства Ливерпуль. Первая половина встречи забитых голов не принесла, поэтому болельщики с нетерпением ждали второй тайм.

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За 15 минут до окончания матча в воздухе запахло сенсацией – команда Клопп могла потерять очки в битве с худшей командой АПЛ. Но на 78-й минуте все стало на свои места – Садьйо Мане получил длинную передачу в разрез и легко отправил мяч в левый угол ворот.

Ливерпуль продолжает уверенно занимать первую строчку турнирной таблицы, набрав 76 очков, Норвич – последний с 18 пунктами.

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