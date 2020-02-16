toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА - ХЕТАФЕ ДИНАМО КИЕВ - ДИНАМО ТБИЛИСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ

Роскошный гол Мане в видеообзоре матча Норвич – Ливерпуль

09:23 161 Читати українською
Роскошный гол Мане в видеообзоре матча Норвич – Ливерпуль
Норвич – Ливерпуль – 0:1 / Premierleague.com

Ливерпуль минимально одолел Норвич в матче 26-го тура английской Премьер-лиги. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

 
Садио Мане 78’
78’ Садио Мане

Откровенный аутсайдер чемпионата Англии Норвич на своем поле принимал лидера первенства Ливерпуль. Первая половина встречи забитых голов не принесла, поэтому болельщики с нетерпением ждали второй тайм.

Клопп объяснил, почему у Ливерпуля возникли проблемы с Норвичем

За 15 минут до окончания матча в воздухе запахло сенсацией – команда Клопп могла потерять очки в битве с худшей командой АПЛ. Но на 78-й минуте все стало на свои места – Садьйо Мане получил длинную передачу в разрез и легко отправил мяч в левый угол ворот.

Ливерпуль продолжает уверенно занимать первую строчку турнирной таблицы, набрав 76 очков, Норвич – последний с 18 пунктами.

Ливерпуль минимально переиграл Норвич, Бернли одержал победу над Саутгемптоном: 26-й тур АПЛ, суббота

blog_ava
Гвардиола не собирается покидать Манчестер Сити из-за дисквалификации из еврокубков, – СМИ
06:00
354
Теги
Видеоновости Англия Ливерпуль Ливерпуль Норвич - Ливерпуль Садио Мане Садио Мане Норвич Норвич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
39
мин
Севилья
13:00
Эспаньол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук