Бернли одержал победу над Саутгемптоном: 26-й тур АПЛ, суббота

Бернли на выезде одолел Саутгемптон в рамках 26 тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии, 26 тур

Саутгемптон – Бернли – 1:2

Голы: Ингз, 18 – Вествуд, 2, Выдра, 60

Норвич – Ливерпуль – начало в 19:30

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Уже на 2-й минуте поединка Саутгемптон – Бернли Эшли Вествуд удивил зрителей эффектным голом с углового – он закрутил мяч под ближнюю левую стойку, чего голкипер явно не ожидал. Шанса отыграться "святым" долго ждать не пришлось. На 18-й Дэнни Ингз выиграл борьбу за мяч и мощно пробил низом из района одиннадцатиметровой отметки – 1:1.

Во второй половине встречи "бордовые" перехватили инициативу. На 60-й Матей Выдра не упустил прекрасную навесную передачу от Хендрика, точным ударом направив мяч в левую девятку. После этого игроки Саутгемптона проснулись и даже создали несколько опасных моментов, но отыграться так и не смогли. Таким образом Бернли поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы, а Саутгемптон остался на 13-й.

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