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Розкішний гол Мане у відеоогляді матчу Норвіч – Ліверпуль

16 лютого 09:23 2580 Читать на русском
Розкішний гол Мане у відеоогляді матчу Норвіч – Ліверпуль
Норвіч – Ліверпуль – 0:1 / Premierleague.com

Ліверпуль мінімально здолав Норвіч у матчі 26-го туру англійської Прем’єр-ліги. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

 
Садьйо Мане 78’
78’ Садьйо Мане

Відвертий аутсайдер чемпіонату Англії Норвіч на власному полі приймав лідера першості Ліверпуль. Перша половина зустрічі забитих голів не принесла, тож вболівальники з нетерпінням чекали на другий тайм.

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За 15 хвилин до закінчення матчу в повітрі запахло сенсацією – команда Клопп могла втратити очки у битві з найгіршою командою АПЛ. Але на 78-й хвилині все стало на свої місця – Садьйо Мане отримав довгу передачу у розріз і легко спрямував м'яч у лівий кут воріт.

Ліверпуль продовжує впевнено посідати першу сходинку турнірної таблиці, набравши 76 очок, Норвіч – останній з 18 пунктами.

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Відеоновини Англія Ліверпуль Ліверпуль Норвіч Норвіч Норвіч - Ліверпуль Садьйо Мане Садьйо Мане
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