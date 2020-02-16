Розкішний гол Мане у відеоогляді матчу Норвіч – Ліверпуль

Ліверпуль мінімально здолав Норвіч у матчі 26-го туру англійської Прем’єр-ліги. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Відвертий аутсайдер чемпіонату Англії Норвіч на власному полі приймав лідера першості Ліверпуль. Перша половина зустрічі забитих голів не принесла, тож вболівальники з нетерпінням чекали на другий тайм.

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За 15 хвилин до закінчення матчу в повітрі запахло сенсацією – команда Клопп могла втратити очки у битві з найгіршою командою АПЛ. Але на 78-й хвилині все стало на свої місця – Садьйо Мане отримав довгу передачу у розріз і легко спрямував м'яч у лівий кут воріт.

Ліверпуль продовжує впевнено посідати першу сходинку турнірної таблиці, набравши 76 очок, Норвіч – останній з 18 пунктами.

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