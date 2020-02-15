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Клопп объяснил, почему у Ливерпуля возникли проблемы с Норвичем

22:53 80 Читати українською
Клопп объяснил, почему у Ливерпуля возникли проблемы с Норвичем
Юрген Клопп / Reuters

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 26 тура АПЛ против Норвича (1:0).

 
Садио Мане 78’
78’ Садио Мане

"Игра была сложной по разным причинам. Ветер, организация соперника и наше выступление в первом тайме сделали матч сложным для нас. Я мог сказать всем игрокам, чтобы они не нервничали и наслаждались этим – если кто-то и должен был забить, то это были мы. Мы также хорошо защитились от контратак.

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Отрыв от второго места настолько сумасшедший, что я не совсем понимаю, я недостаточно умен. У меня не было этого раньше. Это прекрасно, хотя так сложно. Мы снова выиграли, очередные три очка", – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, Ливерпуль опережает Манчестер Сити на 25 очков, но у "горожан" есть одна игра в запасе.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Норвич - Ливерпуль
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