Роскошный гол и два ассиста: 14-летний воспитанник Металлиста пофеерил в матче за первую команду
Товарищеский поединок Металлиста и Ступчаницы (3:0) на зимних сборах запомнился перфомансом Кирилла Дигтяря, воспитанника академии харьковчан.
"Желто-синие" без особых проблем обыграли представителя третьего дивизиона Боснии и Герцеговины. Главным героем стал 14-летний футболист, вышедший со старта.
Спаринг Металлиста сорвал брутальный фол сына Красникова – на поле произошла стычка
Он оформил два ассиста на Риаскоса на 38 и 63 минутах. Между тем Кирилл взял на себя ответственность и пробил со штрафного – мяч залетел просто за воротничок голкиперу Ступчаницы.
Кирилл Дигтярь отыграл на поле 82 минуты, пока арбитр не приостановил поединок из-за потасовки после жесткого фола Егора Красникова, сына вице-президента Металлиста.