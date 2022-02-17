"Желто-синие" без особых проблем обыграли представителя третьего дивизиона Боснии и Герцеговины. Главным героем стал 14-летний футболист, вышедший со старта.

Спаринг Металлиста сорвал брутальный фол сына Красникова – на поле произошла стычка

Он оформил два ассиста на Риаскоса на 38 и 63 минутах. Между тем Кирилл взял на себя ответственность и пробил со штрафного – мяч залетел просто за воротничок голкиперу Ступчаницы.