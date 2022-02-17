"Жовто-сині" без особливих проблем переграли представника третього дивізіону Боснії і Герцеговини. Головним героєм став 14-річний футболіст, який вийшов зі старту.

Спаринг Металіста зірвав брутальний фол сина Краснікова – на полі відбулась сутичка

Він оформив два асисти на Ріаскоса на 38 і 63 хвилинах. Поміж тим Кирило взяв на себе відповідальність і пробив зі штрафного – м'яч залетів просто за комірець голкіперу Ступчаніци.

Кирило Дігтяр відіграв на полі 82 хвилини, допоки арбітр не призупинив поєдинок через бійку після жорсткого фолу Єгора Краснікова, сина віце-президента Металіста.