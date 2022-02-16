Металлист и боснийская Ступчаница соревновались в товарищеском матче. Читайте отчет на Футбол 24.

Товарищеский матч

Металлист – Ступчаница – 3:0

Голы: Риаскос, 38, 63, Дегтярь, 48

Удаления: Федоров, 78; Красников, 82

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Харьковский клуб без проблем одолел Ступчаницу, отгрузив боснийцам три безответных мяча. Однако поединок был омрачен скандалом.

За 10 минут до завершения основного времени Егор Красников, сын вице-президента Металлиста, грубым подкатом снес соперника. Другие футболисты боснийского клуба подбежали к нарушителю и началась массовая толкотня. Арбитр удалил Егора, но страсти на поле не утихали, поэтому рефери решил досрочно завершить матч.

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