Для донеччан все почалося дуже непогано. Данило Сікан відкрив рахунок вже на 5-й хвилині. СК Дніпро-1 відігрався ще до перерви, а десерт приберіг на другий тайм. Два дуже красивих голи Гуцуляка і Лєднєва принесли номінальним гостям перемогу.

Шахтар програв Дніпру-1 після сенсації з Барсою – Гуцуляк і Лєднєв шикарними голами підняли СК на вершину УПЛ

Такий результат дозволив підопічним Юрія Максимова стати одноосібними лідерами турнірної таблиці УПЛ. Шахтар відстає на шість очок, але теоретично може наздогнати СК Дніпро-1, адже має два матчі в запасі.